Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - Falscher Paketabholer festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Mittwochnachmittag (14.07.2021) verhinderte eine aufmerksame Angestellte eines Drogeriemarkts und Paketshops, dass zwei zur Abholung bereitgestellte Pakete einem Betrüger in die Hände fielen. Gegen 12.50 Uhr bemerkte die Angestellten der Filiale, dass ein Kunde offensichtlich mit einem gefälschten Reisepass zwei Pakete abholen wollte. Sie informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Täter in der Nähe des Drogeriemarktes antreffen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten insgesamt drei gefälschte Reisepässe. Des Weiteren stellten sie fest, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen den Täter vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier nach Norderstedt. Der 26-jährige Mann räumte die ihm vorgeworfenen Straftaten ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen.

