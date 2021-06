Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 7. Juni 2021:

Peine (ots)

Peine: Autofahrerin mit 3,35 Promille unterwegs

Sonntag, 06.06.2021, gegen 10:10 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte eine Streife der Polizei am Sonntagvormittag in Straße Pulverturmwall eine Autofahrerin die zuvor durch ihre Fahrweise in extremen Schlangenlinien aufgefallen war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 46-jährigen Fahrerin feststellen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

