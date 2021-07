Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Henstedt-Ulzburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Sonntag (18.07.2021) ist es auf der Ulzburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen, bei dem der Unfallverursacher geflüchtet ist. Ein Fahrradfahrer befuhr gegen 10 Uhr die Ulzburger Straße (Landstraße 326) in Fahrtrichtung Norderstedt, welche in diesem Bereich zu Quickborn gehört. Zwischen den Straßenabschnitten Edisonstraße und Kiefernweg überholte ein Fahrzeug den Radfahrer mit so geringem Seitenabstand, dass das Fahrzeug ihn streifte. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Polizei in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04193/99130.

