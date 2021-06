Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Kind und Zeugen nach Verkehrsunfall in der nördlichen Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0591

Ein junger Radfahrer soll am Mittwoch (2.6.) auf der Mallinckrodtstraße gegen ein Auto geprallt und weitergefahren sein. Die Polizei sucht nun dieses Kind und weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 55-jähriger Dortmunder gegen 13.20 Uhr dort mit seinem blauen VW in Richtung Osten unterwegs. In Höhe der Hausnummer 50 näherte sich plötzlich ein Kind auf einem Fahrrad der Fahrbahn aus Richtung der angrenzenden Parkbuchten. Der junge Radfahrer prallte gegen die Beifahrerseite des Autos und fuhr dann - augenscheinlich unverletzt - weiter über die Mallinckrodtstraße in Richtung Westen. An dem VW entstand Sachschaden.

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Jungen zwischen acht und zehn Jahren gehandelt haben. Er hatte kurze dunkle Haare und trug ein dunkelblaues T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord unter 0231-132-2321 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell