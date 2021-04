Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Ford angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 6.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Mittwoch 21:00 Uhr bis Donnerstag 12:20 Uhr an einem in der Theodor-Heuss-Straße am Fahrbahnrand geparkten Ford anrichtete. Beim Vorbeifahren streifte er die komplette linke Fahrbahnseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

