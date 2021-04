Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Sachbeschädigung in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr in der Schillerstraße in Gerlingen sein Unwesen. Im Parkhaus "Schillergarage" riss der Vandale an einem Parkscheinautomaten Kabel heraus. Hierdurch entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, in Verbindung zu setzen.

