Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050421-231: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Reichshof (ots)

In eine Firma in Reichshof-Hunsheim wollten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (4. April) einbrechen; eine Alarmanlage verscheuchte die Diebe.

Die Einbrecher hatten zunächst versucht, ein Fenster der in der Straße Bockshard gelegenen Firma aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, nahmen sie einen Stein zur Hand, mit dem sie die Scheibe einwarfen, worauf sie das Fenster öffnen konnten. Bei Betreten des Gebäudes löste jedoch ein Alarm aus, so dass die Diebe von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht antraten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell