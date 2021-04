Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010421-228: Kradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Bei einem Motorradunfall in Hückeswagen-Mickenhagen hat sich am Mittwochabend ein Mann aus Halver schwere Verletzungen zugezogen. Der 54-Jährige war als zweiter einer Dreiergruppe von Motorradfahrern kurz vor 20 Uhr auf der Kreisstraße 12 unterwegs, als er Links-Rechts-Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor, von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Derartige Unfälle sind typisch für den Saisonbeginn für Motorradfahrende. Aufgrund mangelnder Übung und unterschiedlichen Fahrkönnens kommt manch einer an seine Grenzen, während der/die Vorausfahrende noch sicher unterwegs ist. Daher sollte man sich bei Gruppenfahrten nicht am Vorausfahrenden orientieren, sondern nur so schnell fahren, dass man seine Maschine in allen Situationen sicher beherrscht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell