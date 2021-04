Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010421-227: Kennzeichen gestohlen

Wiehl / Reichshof (ots)

In Wiehl-Bielstein und Reichshof-Hespert waren in den vergangenen beiden Tagen Kennzeichendiebe unterwegs. In Wiehl waren es die Kennzeichen GM-JS72, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (30./31. März) in der Straße "An der Mühle" von einem VW Touran abmontiert wurden. Der zweite Fall ereignete sich zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und Mitternacht auf dem Pendlerparkplatz an der L 96 in Reichshof-Hespert. Hier klauten Diebe die Kennzeichen SI-AF963 von einem Mazda. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell