Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300321-224: Geschwindigkeitskontrollen - Spitzenreiter war 66 km/h zu schnell

Oberbergischer Kreis (ots)

Auf Geschwindigkeitssünder hatte es die Polizei Sonntag (28. März) im Norden des Oberbergischen Kreises abgesehen. Immer wieder kommt es auf den dortigen Außerortsstraßen zu schweren Unfällen, wobei sich sehr häufig zu hohe Geschwindigkeit als die entscheidende Unfallursache herausstellt. Insbesondere Motorradfahrende sind bei Unfällen besonders gefährdet - daher legte die Polizei auch ein besonderes Augenmerk auf die von Motorradfahrenden gern genutzen Strecken.

Als Spitzenreiter des Tages wurde ein 23-Jähriger ertappt, der mit einem 367 PS starken Audi in Lindlar-Steinenbrück die erlaubten 70 km/h um 66 km/h überschritt. Ihn erwarten ein Bußgeld von 440 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei. Das schnellste Motorrad war an gleicher Stelle mit 111 km/h unterwegs, was ein Bußgeld von 160 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie ebenfalls zwei Punkten nach sich zieht. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 46-Jährigen aus Mettmann.

Insgesamt hat die Polizei am Sonntag 82 Geschwindigkeitsverstöße geahndet; davon waren 21 Verkehrsteilnehmer so schnell, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde. Auffällig war, dass alle Motorräder, die durch zu hohe Geschwindigkeit auffielen, nicht im Oberbergischen Kreis zugelassen waren.

Weiterhin missachteten 23 Motorradfahrende die Streckensperrung an der Kreisstraße 19 zwischen Engelskirchen-Bickenbach und Lindlar Klause; 15 Verkehrsteilnehmer fielen wegen technischer Mängel wie zum Beispiel nicht zugelassener LED-Leuchtmittel oder veränderter Schalldämpfer auf.

Am kommenden Osterwochenende rechnet die Polizei mit einem erhöhten Ausflugsverkehr und will mit Geschwindigkeitskontrollen dafür sorgen, dass alle Verkehrsteilnehmer wieder gesund nach Hause zurückkehren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell