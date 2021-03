Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus PKW

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Ortslagen Olsdorf und Bettingen zu Diebstählen aus 4 PKW. Die PKW waren jeweils vor dem Wohnhaus der Besitzer oder in einer angrenzenden Garage abgestellt. Aufbruchspuren waren nicht feststellbar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg unter der Tel.Nr.: 06561-9685-0 entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell