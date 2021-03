Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wochenendhütte - Täter verletzt sich bei der Tatausführung

Neef (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 27.02.21, 16:00 Uhr und Sonntag, 28.02.21, 15:00 Uhr wurde in eine Wochenendhütte im Neefer Bachtal eingebrochen. Der/die Täter verschafften sich über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände, schlugen an der Eingangstür der Hütte ein Fenster ein und verwüsteten das Inventar. Offenbar verletzte sich ein Täter bei der Tatausführung, da am Tatort Blutspuren gesichert werden konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinsichtlich der entwendeten Gegenständen können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Polizei Zell hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise per Email: pizell@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06542-98670.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell