Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300321-223: Einbruch in Realschule

Bergneustadt (ots)

In die Realschule am Breiten Weg haben Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag (26. März) und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Gebäude und brachen auf der Suche nach Beute mehrere Türen und Schränke auf. Gestohlen haben die Einbrecher dem ersten Anschein nach nur einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell