Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 42-Jährige fiel am späten Donnerstagabend Polizeibeamten in der Innenstadt auf und wurde daraufhin kontrolliert. In seinen Sachen wurde eine kleine Menge Haschisch gefunden.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Woher er das Rauschgift hatte, wollte der Mann nicht sagen. Mit der Vernichtung der Substanz war er einverstanden. Auf den 42-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu. |cri

