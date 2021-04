Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bönnigheim/Besigheim: Straftatenserie aufgeklärt - Zwei Tatverdächtige in Haft

Ludwigsburg (ots)

Mehr als 30 Straftaten, darunter Sachbeschädigungen und Diebstahlsdelikte in Bönnigheim, Besigheim und Freiberg am Neckar, Urkundenfälschung und Tankbetrug, gehen den Ermittlungen des Polizeipostens Kirchheim am Neckar zufolge auf das Konto von zwei Heranwachsenden im Alter von 19 und 20 Jahren. Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die Ermittler, nachdem der 20-Jährige in der Nacht zum 10. April den Pkw seines Vaters in Bönnigheim gestohlen und sich damit ohne Fahrerlaubnis zusammen mit dem 19-Jährigen und einem weiteren Bekannten auf den Weg nach Berlin machte. Vor Fahrtantritt und auf der Strecke betankten sie das Fahrzeug, ohne die fälligen Rechnungen zu bezahlen. Auf dem Rückweg des Trios fiel aufmerksamen Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Bamberg das mittlerweile zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug auf der Autobahn auf und wurde kontrolliert. Während ihr Begleiter wieder auf freien Fuß kam, wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und den Ermittlern aus Baden-Württemberg überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden sie am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte und sie in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die ihnen zur Last gelegten Straftaten räumten die beiden jungen Männer mittlerweile ein.

