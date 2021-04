Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Handtasche auf Wertstoffhof aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Handtasche einer 79-jährigen Dame wurde am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr aus ihrem schwarzen Opel Adam gestohlen, als sie sich auf dem Wertstoffhof in der Bahnhofstraße in Leonberg aufhielt.

Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

