Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1081

Herrenberg-Kuppingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 06:35 Uhr auf der Kreisstraße 1081 bei Kuppingen.

Ein 22-jähriger Mercedes-Lenker kam aus Richtung Kuppingen auf der Nufringer Straße (K1081) und überholte kurz nach dem Ortsende einen vor ihm fahrenden 37-jährigen LKW-Lenker. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den Gegenverkehr und kollidierte beim Einscheren mit dem neben ihm fahrenden LKW des 37-Jährigen. In der Folge kam der LKW ins Schleudern und in Fahrtrichtung nach links von der Fahrbahn ab. Der 22-Jährige kam rechtsseitig am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708 0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

