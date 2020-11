Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachtrag zur Meldung "PKW abgestürzt", 20.11.2020, 11.51 Uhr

AltenaAltena (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4769466 Im PKW befand sich zum Unfallzeitpunkt ein 81-jähriger Altenaer (Fahrer) sowie eine 82-jährige Altenaerin. Beide konnten nach aufwendigen Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in die Klinik Dortmund-Nord. Beide schweben in Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Bergung des Isuzu-PKW dauert zur Stunde an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell