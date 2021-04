Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Raub auf Geschäft - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen gegen 08:45 Uhr ein Geschäft in der Feldbergstraße in Sindelfingen betreten und von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld erpresst. Mit mehreren hundert Euro und Tabakwaren aus dem Kassenbereich flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Kindergartens. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um denselben Mann handelt, der dasselbe Geschäft bereits am 10. März dieses Jahres überfallen hat ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4860399 )

Er ist etwa 20 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und schlank und war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit rot/weißen Streifen sowie einem dunklen Kapuzenpulli mit weißen Streifen an den Schultern. Er trug zudem eine Basecap mit weißem Schild, weiße Schuhe mit dicken Sohlen und Handschuhe. Das zur Tatausführung verwendete Messer hatte er in einer blauen Einkaufstasche aus Stoff versteckt.

Personen, die den beschriebenen Mann vor oder nach der Tat gesehen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell