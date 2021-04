Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mercedes Vito beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die am Mittwoch zwischen 22:00 und 22:30 Uhr in Bietigheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Grünwiesenstraße im Bereich der Einmündung zum Elsternweg war im genannten Tatzeitraum ein Mercedes Vito abgestellt. Mit einem noch unbekannten Gegenstand schlug ein bislang unbekannter Täter ein etwa fünf Zentimeter großes Loch in die Frontscheibe des Fahrzeugs und zerkratzte darüber hinaus noch eine Seitenscheibe. Hierbei verletzte sich der Täter offenbar, da im Bereich der Frontscheibe Blutspuren zurückgeblieben sind. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte unter der Tel. 07142 405-0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell