POL-HB: Nr.: 0228--Fußgänger schwer verletzt

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Jürgensdeich Zeit: 28.03.21, 17.40 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag wurde ein 67 Jahre alter Fußgänger im Ortsteil Peterswerder angefahren und schwer verletzt.

Laut Zeugenaussagen befuhr der Fahrer eines BMW Kleinwagens den Jürgensdeich in Richtung Osterdeich. In einer Kurve zur Auffahrt zum Osterdeich passierte zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe Fußgänger den Einmündungsbereich. Der 19 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr einen 67-Jährigen aus der Gruppe an. Die anderen Fußgänger konnten zur Seite springen. Durch den Zusammenstoß wurde der 67-Jährige auf die Motorhaube geschleudert und fiel dann zu Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste er mit mehreren Knochenbrüchen zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gefertigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

