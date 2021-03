Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kettendumper beschädigt-Polizei sucht Zeugen; Ans Gesäß gefasst und abgehauen; Taschendiebstahl; Trickdiebstahl; Reisetasche im Busch-Eigentümer gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederklein - Kettendumper beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach der Sachbeschädigung an einem Kettendumper nach Zeugen und bittet um Hinweise. Die Tat ereignete sich zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag, 12. März. Das Baufahrzeug stand im Feld nahe dem ehemaligen Tanklager in der Nähe zur Landstraße 3290 und dem Wegkreuz. Der Kubota Kettendumper war zur Herstellung eines Amphibienschutzzauns an der Trasse der A 49 im Einsatz. Unbekannte hatten die offene Fahrerkabine betreten und dort gewaltsam Joysticks, Hebel und Pedale verbogen bzw. teils abgerissen, einen nicht mehr zu entfernenden Gegenstand in das Zündschloss gesteckt und die Tankabdeckung verbogen. Mit hellblauem Farbspray stand seitlich auf der Kippmulde in ca. 35 Zentimeter hohen Lettern auf einer Breite von etwas über einem Meter "No A 49". Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2000 Euro. Wer hat zur Tatzeit Personen an oder im Dumper gesehen? Wer hat Personen mit blauen Farbanhaftungen an Körper oder Kleidung bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Ans Gesäß gefasst und abgehauen

Erst fasste ein Mann einer jungen Frau ans Gesäß und dann flüchtete er sofort. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 12. März, zwischen 18.42 und 19.05 Uhr bei der Treppe zur Bushaltestelle "Berliner Straße". Von dem Mann liegt die folgende Beschreibung vor. Der Gesuchte ist zwischen 1,87 und 1,90 Meter groß, zwischen 25 und 35 Jahre alt und von unauffälliger Statur. Er hat helle Haare, eine helle Haut und ein rundliches Gesicht. Der Mann trug eine graue oder hellere Jeans, einen schwarzen Parka und schwarze Schuhe. Nach den Angaben des Opfers hatte der Mann einen auffälligen Gang in Form einer "springenden Laufbewegung". Wer kennt einen Mann, auf den diese Beschreibung zutrifft? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen können? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen - Taschendiebstahl im Aldi

Am Freitag, 12. März kam es im Aldi-Markt in der Straße Im Boden zu einem Taschendiebstahl. Der Täter stahl einem 85 Jahre alten Senioren aus dessen rechter Jackentasche ein schwarzes Lederportemonnaie. In der Geldbörse war neben 170 Euro Bargeld noch diverse Ausweise und Debit-Karten. Der Diebstahl lief für das Opfer völlig unbemerkt ab. Die Kripo hofft daher auf Zeugen.Wer war zur Tatzeit zwischen 14.45 und 15.30 Uhr noch in dem Markt einkaufen und hat z.B. den Griff in die Jackentasche gesehen oder eine deutliche Unterschreitung des derzeit noch virusbedingt gebotenen Sicherheitsabstandes bemerkt und kann diese Person beschreiben oder wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Trickdiebstahl - Aktentasche mit Laptop und Handy weg

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem typischen Trickdiebstahl. Abgelenkt durch die Frage nach einem Weg bemerkte das Opfer den Diebstahl einer Aktentasche nicht bzw. zu spät. Nach dem Weg hatte ein mutmaßlicher Italiener gefragt. Der ca. 1,70 bis 1,75 Meter große und hagere Mann hatte ein dünnes, längliches Gesicht und kurze, dunkle Haare mit Geheimratsecken. Ob dieser Mann die Ablenkung nutzte oder ein etwaiger zweiter Mann, steht derzeit nicht fest. Gestohlen wurde eine braune Lederaktentasche mit einem Microsoft Surface Book und einem i-Phone XR. Der Gesamtwert der Beute liegt bei etwa 3000 Euro. Der Diebstahl passierte am Freitag, 12. März, um 13.50 Uhr, in der Anneliese-Pohl-Allee. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Olivgrüne Reisetasche im Busch

Nachdem ein olivgrüner Reisetaschen Trolley scheinbar herrenlos für mehrere Stunden in einem Busch vor dem Anwesen Ernst-Lemmer-Straße 99 lag, informierte die Finderin am Samstagabend, 13. März, die Polizei. In der Tasche befanden sich u.a. Kleidung und Wertgegenstände wie u.a eine Armbanduhr des Herstellers Cartier, Typ Santos 100. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass es sich um Beute aus einer Straftat handelt. Die Kripo Marburg sucht den Besitzer der Reisetasche und nach Zeugen der Ablage in dem Gebüsch. Die erstmalige Sichtung der Tasche der Marke KangaROOS war am Samstag gegen 18 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

