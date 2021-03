Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rotes Flyer Pedelec gestohlen; Rennrad aus dem Hausflur gestohlen; Sachbeschädigung - Braune Farbe und Aufkleber; Polizeikontrollen - Zu schnell, alkoholisiiert und unter Drogen

Marburg - Rotes Flyer Pedelec gestohlen

Am Dienstag, 09. März, zwischen 21.40 und 21.45 Uhr, stahl ein 1,70 Meter großer, etwa 19 Jahre alter Mann mit leichtem Bart, dunklen, mittellangen, seitlich kurz gehaltenen Haaren und dunkler Kleidung in der Weidenhäuser Straße ein rotes Flyer Pedelec im Wert von 3000 Euro. Der Mann flüchtete mit dem Rad entlang dem Hirsefeldsteg, fuhr dann über die Brücke Richtung Altenheim Auf dem Wehr/Südviertel und verschwand. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Dieb hatte wohl das Verlassen des Mehrfamilienhauses durch einen Bewohner zum Eindringen genutzt, dann das Schloss des E-Bikes aufgebrochen und das Rad mitgenommen. Rad und Täter blieben verschwunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Rennrad aus dem Hausflur gestohlen

Ein Dieb verschaffte sich auf nicht bekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Niederkleiner Straße und verschwand dann mit dem im Flur abgeschlossen abgestellten grauen Merida Matts TFS 1000 Rennrad. Offensichtlich reichte die Ausrüstung des Diebes aus, um das sichernde Schloss zu durchtrennen. Sowohl vom Rennrad als auch vom Schloss fehlt jede spur. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag, 12. März, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist ein Fremder im oder am Haus aufgefallen? Wer hat das Rennrad seit Freitagmorgen gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

Marburg - Braune Farbe und Aufkleber

In der Nacht zum Freitag, 12. März, warfen unbekannte Täter Beutel mit brauner Farbe gegen eine Schaufensterverglasung in der Straße Pilgrimstein. Auf einem der Fenster ist das Porträt eines Kandidaten der Wahl zum Oberbürgermeister. Das Gesicht wurde mit mehreren Aufklebern beklebt. Auch hier ermittelt wegen des wohl politischen Motivs der Sachbeschädigung das für den Staatsschutz zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei Marburg. Wer hat insbesondere zwischen 22 und 08.30 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Polizeikontrollen - Zu schnell und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bei einer stationären Kontrolle in der Straße Am Richtsberg am Freitag, 12. März, ahndete die Polizei zwischen 11 und 13 Uhr insgesamt 38 Ordnungswidrigkeiten wegen des Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Der Schnellste in der 30er Zone fuhr mit 64 km/h. Er muss zusätzlich zum Bußgeld und den Punkten mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 45 Jahre alter Autofahrer geriet wegen der geringfügig überschrittenen Geschwindigkeit ebenfalls in die Kontrolle. Da der Mann allerdings unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand endete seine Autofahrt um 12.50 Uhr. Sein Alkotest hatte 1,61 Promille angezeigt. Kurz vor dem Ende der Kontrollestelle überprüften die Beamten noch einen Motorradfahrer. Bei dem 32 Jahre alten Mann reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Er musste sein Krad stehen lassen. Die Polizei veranlasste Blutproben und stellte bei dem Autofahrer noch den Führerschein sicher. Ebenfalls eine Führerscheinsicherstellung und ein Blutprobe hatte eine Kontrolle der Polizei Stadtallendorf zur Folge. Die am Freitag, um kurz vor Mittag in Neustadt überprüfte 58 Jahre alte Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ihr Alkotest zeigte 1,63 Promille.

