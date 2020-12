Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Rote Ampel missachtet - zwei Leichtverletzte

Rheinstetten-MörschRheinstetten-Mörsch (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 11.500 Euro waren am Samstag die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gegen 12.10 Uhr auf der Bundesstraße 36 bei Mörsch ereignete.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war eine 29 Jahre alte Pkw-Fahrerin in Richtung Karlsruhe unterwegs und überfuhr laut Zeugen an der Einmündung der Industriestraße das Rotlicht der Ampel. Dabei stieß sie gegen einen VW-Bus mit Anhänger, der von der Industriestraße her bei "Grün" nach links in die B 36 einbiegen wollte.

Die 29-Jährige kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Ihr gleichfalls leicht verletzter 64-jähriger Unfallkontrahent bedurfte keiner weiteren Behandlung.

Der Pkw musste abgeschleppt werden, wohingegen das VW-Bus-Gespann noch fahrbereit blieb. Wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten wurde eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig, die bis kurz nach 15.00 Uhr andauerte.

Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden und es kam daher zu keinen größeren Behinderungen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell