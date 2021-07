Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heidgraben - Unfall zwischen Traktor und Transporter

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (21.07.2021) kam es im Birkenweg in Heidgraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Traktor. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überholte ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters einen Traktor in der 30-km-Zone im Birkenweg. Beim Überholen kam es zu einer Berührung zwischen dem Renault Transporter und dem Traktor des Herstellers "Krieger", wodurch das landwirtschaftliche Gefährt auf die Seite kippte. Der 43-jährige Fahrer des Traktors wurde hierbei leicht verletzt. Eine hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Heidgraben übernahmen die Reinigung der Fahrbahn, da durch den Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

