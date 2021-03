Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Unbekannte schlitzten Lkw-Plane auf

Merzen (ots)

Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag offenbar Interesse an der Ladung eines Transporters, der auf dem Hof eines Privatgrundstückes der Osterodener Straße stand. Die Täter schlitzten die Plane des Aufbaus auf beiden Seiten auf, vermutlich, um so einen Blick auf die Ladefläche zu bekommen. Da keine Gegenstände entwendet wurden, war die Ladung für die Täter offenbar nicht sonderlich interessant. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Fürstenauer Polizei unter 05901-961480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell