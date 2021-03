Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche: Unfallflüchtiger stellte sich

Neuenkirchen bei Bramsche (ots)

Wie berichtet, kam es in der Nacht zu Mittwoch auf der Lindenstraße zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines unbekannten Kleinwagens. Gestern Abend hat sich ein 19-Jähriger bei der Polizeistation in Fürstenau gemeldet und sich als der Unfallverursacher zu erkennen gegeben. Weiterhin teilte der junge Mann den Beamten mit, dass der beschädigte Wagen in Bramsche stehen würde. Der VW Polo konnte entsprechend von der Polizei noch am gestrigen Abend in Augenschein genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell