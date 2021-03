Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Lenkräder und Infotainmentsystem gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In Georgsmarienhütte gerieten zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen drei Pkw des Herstellers BMW ins Visier unbekannter Täter. In der Sanddornstraße schlugen sie zwischen 21 Uhr und 7 Uhr die Seitenscheibe an einem grauen BMW 120i ein und stahlen das Lenkrad. In der Tulpenstraße machten sich der oder die Täter zwischen 15 und 09 Uhr an einem blauen BMW X2 xDrive zu schaffen und nahmen ebenfalls das Lenkrad mit. In der Straße "Vorm Höldchen" verschafften sie sich in der Zeit von 16 bis 09.25 Uhr Zutritt zum Inneren eines blauen BMW 218d und nahmen das Infotainmentsystem sowie das Bedienelement mit. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401/879500 oder 0541/327-3203 entgegengenommen.

