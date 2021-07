Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Boostedt, Neumünsterstraße, Landesunterkunft - 22-Jähriger nach Körperverletzung im Polizeigewahrsam

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (22.07.2021) wurde ein 22-Jähriger Mann nach einer Körperverletzung in den Räumlichkeiten der "Landesunterkunft für Flüchtlinge Boostedt" von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlung griff gegen 15 Uhr ein tunesischer Bewohner der Landesunterkunft eine 36-jährige irakische Bewohnerin im Flur eines Wohngebäudes an. Im Laufe des Abends, gegen 20.49 Uhr, versammelten sich mehrere Bewohner vor einem Wohngebäude der Landesunterkunft. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifenwagen verließen die Personen die Örtlichkeit. Ob diese Ansammlung im Zusammenhang mit der vorausgegangenen Körperverletzung steht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Während des Polizeieinsatzes warf der Tatverdächtige der Körperverletzung plötzlich mehrere Gegenstände aus einem geöffneten Fenster eines Gebäudes in Richtung der eingesetzten Beamten. Daraufhin überwältigten die Polizisten den Tatverdächtigen und verbrachten ihn in den Polizeigewahrsam.

