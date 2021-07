Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruchdiebstahl in Recyclinghof im Gewerbegebiet Harkshörn - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (24.07.2021) ist es in den frühen Morgenstunden in der Oststraße zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem zweigeschossigen Bürogebäude eines Recyclinghofes. Zum Stehlgut bzw. der Sachschadenshöhe können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde um 00:57 Uhr der Alarm vermutlich durch die Täter selbst ausgelöst.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zeugenhinweise sind an die Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 528 06 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell