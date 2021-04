Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Enkeltrickbetrüger scheitert

Am Dienstag (20.04.) erhielt ein lebensälterer Senior aus Grimlinghausen gegen Mittag einen Anruf seines vermeintlichen Enkels, der behauptete, an Corona erkrankt zu sein und dringend eine hohe Geldsumme für die Behandlung zu benötigen. Da der Grimlinghausener ihn akustisch nicht so gut verstehen konnte, tat er etwas Naheliegendes: Er beendete das Gespräch und rief seine Tochter an, um sie nach der Angelegenheit zu befragen. Diese konnte ihm versichern, dass es dem echten Enkel gut ging, und klärte ihn über Betrugsversuche dieser Art auf. Der Betrüger ging in diesem Fall leer aus, weil der Angerufene völlig zu Recht erst einmal Rücksprache mit seinen Angehörigen halten wollte.

Oftmals haben Täter jedoch auch Erfolg. Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Tricks der Kriminellen zu kennen. Angehörige von älteren Menschen sollten zudem mit den Seniorinnen und Senioren über die Maschen der Betrüger sprechen. Gerade in der derzeitigen Situation sind lebensältere Menschen noch öfter allein; rufen Sie sie regelmäßig an, sprechen Sie mit ihnen über diese Betrugsversuche am Telefon. Wenn Ihre Eltern wissen, dass sie bei solchen Anrufen Rücksprache mit ihren Verwandten halten sollten und diese selbst anrufen, ist schon viel gewonnen - wie dieser Fall zeigt.

Informationen zu den unterschiedlichen Maschen finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch im Internet abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

