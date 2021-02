Polizei Düren

POL-DN: Garagenbrand: Mann verletzt und hoher Schaden

Düren (ots)

Am Freitagvormittag brach in der Garage eines Wohnhauses im Stadtteil Arnoldsweiler ein größeres Feuer aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Gegen 11.30 Uhr war ein Bewohner des Hauses in der Ricarda-Huch-Straße auf das Feuer in der angebauten Garage aufmerksam geworden. Bei seiner Nachschau stand sein darin geparkter Pkw bereits in Flammen. Dem 49-Jährigen gelang es selbst unter Einsatz eines hauseigenen Feuerlöschers nicht, den Vollbrand und das Übergreifen auf ein ebenfalls dort geparktes Quad zu verhindern. Angehörige alarmierten die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot dafür sorgte, dass die inzwischen auch auf den Dachbereich des Wohnhauses übergegriffenen Flammen nicht auch noch die komplette Immobilie zerstörten. Die Garage samt der darin eingestellten Fahrzeuge, dem Inventar und Teile des Hausdaches wurden jedoch Raub der Flammen. Die Schadenshöhe ist derzeit durch die Polizei nicht valide einschätzbar, dürfte zumindest jedoch etliche zehntausend Euro betragen.

Weil der 49-jährige Hauseigentümer bei den Löschversuchen eine unklare Menge Rauchgas eingeatmet hatte, wurde er vorsorglich durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Derweil hat das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Da sich aufgrund des Löschwassers und der eisigen Temperaturen gefährlich-glatte Stellen gebildet hatten, sorgten Mitarbeiter des Dürener Service Betriebs an Ort und Stelle durch einen Streudienst für eine wieder verkehrssichere Straße. Das Umfeld der Brandstelle musste bis um 15:00 Uhr zur Durchführung der erforderlichen Lösch- und Nacharbeiten gesperrt bleiben.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

