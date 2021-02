Polizei Düren

POL-DN: Opfer und Zeugen eines Diebstahls gesucht

Langerwehe (ots)

Dank des entschlossenen Einschreitens einer Supermarkt-Mitarbeiterin erhielt am Donnerstagmittag ein Mann seine Geldbörse zurück, bevor er überhaupt bemerkte, dass ihm diese gerade gestohlen worden war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Am Parir". Ein Kunde ging gerade zum Stellplatz der Einkaufswagen, als ihm ein Unbekannter von hinten in die Gesäßtasche seiner Hose griff und daraus das Portemonnaie entwendete. Der Dieb wollte sich zu Fuß mit einem Begleiter entfernen, doch eine aufmerksame Angestellte des Geschäfts hatte die Tat beobachtet und sprach die beiden Männer darauf an. Sie konfrontierte sie mit dem Diebstahl, woraufhin der Haupttäter die Geldbörse an das ahnungslose Opfer zurückgab.

Anschließend verließen die Unbekannten den Parkplatz. Bei dem Dieb soll es sich um einen Mann mit dunklen oder schwarzen Haaren gehandelt haben. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer grauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Sein Begleiter trug eine graue Schiebermütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Jeanshose.

Zeugen, die die beiden Männer vor, während oder nach der Tat bemerkt haben, mögen sich bitte bei der Polizei melden. Auch der kurzzeitig bestohlene Kunde des Supermarktes wird gebeten, sich zu melden: Unter der 02421 949-8515 ist der zuständige Sachbearbeiter zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

Die Polizei rät dazu, Geldbörsen nicht in Außentaschen von Jacken oder Hosentaschen aufzubewahren, sondern so nah wie möglich am Körper. Beim Einkaufen schlagen Diebe gerne zu, wenn ihre Opfer abgelenkt sind - passen Sie daher nicht nur während des Einkaufs, sondern auch am Unterstand der Einkaufswagen oder beim Einladen der Einkäufe in ihr Fahrzeug auf!

