Polizei Düren

POL-DN: Autounfall auf der L 250

Nideggen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der L 250 an der Kreuzung zur L 33 zu einem Unfall, weil ein Autofahrer beim Abbiegen den Gegenverkehr nicht rechtzeitig wahrnahm.

Gegen 07:10 Uhr befuhr ein 43-Jähriger die L 250 von Thum aus kommend in Richtung Berg. An der L 33 wollte er nach links in Richtung Froitzheim abbiegen. Dabei übersah der Mann aus Kreuzau einen entgegenkommenden 52-jährigen Schleidener, der mit seinem Pkw auf der L 250 in Richtung Thum unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden.

Rettungskräfte brachten beide Fahrer zur ambulanten Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser. Nach ersten Einschätzungen der eingesetzten Polizeibeamten beträgt der entstandene Sachschaden circa 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell