Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert eine Verletzte - Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (20.04.), gegen 12:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen "Auf den Hundert Morgen" und "An der Glashütte" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 55-jährige LKW-Fahrer aus der Straße "An der Glashütte" nach links in die Straße "Auf den Hundert Morgen" einbiegen. Er setzte zur Fahrt in den Kreuzungsbereich an und übersah dabei möglicherweise den Skoda Fabia einer ebenfalls 55-Jährigen, die auf der Straße "Auf den Hundert Morgen" in Richtung "Am Schellberg" unterwegs war. Es kam zu einer Kollision. Die Grevenbroicherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell