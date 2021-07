Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Schwerer Motorradunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend (26.07.2021) ist es im Heideweg in Halstenbek zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlung befuhr gegen 20.40 Uhr eine 19-jährige Heranwachsende mit einem Motorrad den Heideweg aus der Lübzer Straße kommend in Richtung Schenefeld. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte die Fahrerin mit ihrer Suzuki in einem Kurvenbereich und verletzte sich hierbei schwer. Eine hinzukommende Ersthelferin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die junge Frau aus Schenefeld, die anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

