Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Unna (ots)

Am Freitag, 04.06.2021, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 54jähriger Bergkamener mit seinem Taxi die Mozartstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Massener Straße abzubiegen. Hierbei übersah der Taxifahrer einen auf der bevorrechtigten Mühlenstraße fahrenden Pkw Audi A5, der ebenfalls in Richtung Massener Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurden sowohl der Fahrer des Mietwagens als auch der 56jährige Unnaer Audi-Fahrer leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell