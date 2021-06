Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Pkw missachtet Rotlicht - Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Unna (ots)

Am 02.06.2021, gegen 16:44 Uhr, wurde eine 54jährige Unnaerin beim ordnungsgemäßen Überqueren der Viktoriastraße an der Fußgängerampel in der Nähe des Kreishaus-Kreisels durch einen Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Der 75jährige Farhzeugtführer aus Hamm befuhr die Viktoriastraße aus Richtung Kreishaus-Kreisel in Richtung Hammer Straße und missachtete nach Angaben von Zeugen die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Im gleichen Moment passierte die Fußgängerin die Viktoriastraße in Richtung Königsborn und wurde von dem nicht abgebremsten Wagen des Seniors aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde zur Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen und der Pkw des Hammenser zur Spurensicherung sichergestellt. An dem Pkw entstand minimaler Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für zweieinhalb Stunden gesperrt.

