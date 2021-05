Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einladung zum Pressetermin: Polizei setzt bei Vor-Ort-Termin Virtual Reality-Brille zur Verkehrsunfallprävention ein

Werne (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna ist eine von zehn Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen, die an dem Pilotprojekt "Virtual Reality-Brillen zur Verkehrsunfallprävention in NRW" teilnimmt. Die sogenannten VR-Brillen sollen dabei helfen, für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und Verkehrsunfälle mit schweren und schwersten Folgen zu reduzieren.

In einem ersten 360-Grad-Film, den die Polizei Nordrhein-Westfalen eigens für das Pilotprojekt erstellt hat, wird der Nutzer der sogenannten VR-Brille zunächst virtuell auf ein Fahrrad gesetzt. Beeindruckend realistisch erlebt der Proband während der Fahrt, wie er von einem abbiegenden Lkw-Fahrer übersehen und erfasst wird. In der zweiten Einstellung wechselt die Perspektive - und man betrachtet die Abläufe aus der Sicht des Berufskraftfahrers. Speziell dieser Blick aus dem Führerhaus dürfte den meisten Radlern fremd sein und ihre Sinne für den "Toten Winkel" und seine Gefahren schärfen. Auch das gegenseitige Verständnis unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer füreinander wird gefördert.

Bei einem Vor-Ort-Termin auf dem "Penny"-Parkplatz (An den 12 Bäumen 8) in Werne am Mittwoch (02.06.2021) ermöglichen die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Unna interessierten Bürgerinnen und Bürgern in der Zeit von 9 bis 11 Uhr, die VR-Brille kostenlos und ohne vorherige Anmeldung auszuprobieren und sich mit der virtuellen Gefahrensituation auseinanderzusetzen. Die VR-Brille wird nach jeder Nutzung gründlich gesäubert und desinfiziert.

Zu diesem Termin lädt die Kreispolizeibehörde Unna auch die Presse herzlich ein. Für die Teilnahme sind vorab Anmeldungen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern auf der Pressestelle bis Dienstag (01.06.2021), 16.30 Uhr, erforderlich. Angemeldete Journalistinnen und Journalisten werden gebeten, sich um 9.30 Uhr am Veranstaltungsort einzufinden. Ein Vertreter der Pressestelle wird anwesend sein und sich um die Betreuung der Medien kümmern. Um die Beachtung der allgemein geltenden Hygienevorschriften wird gebeten.

