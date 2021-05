Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrzeug überschlägt sich

Werne (ots)

Am 29.05.2021 (Sa.), gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 24jähirge Frau aus Morsbach mit ihrem Pkw die Münsterstraße in Werne in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe des dortigen Fitness-Studios kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin lenkte entgegen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und sich überschlug. Anschließend rutschte es auf dem Fahrzeugdach über den Grünstreifen hinweg bis zu einem Baum. Hier kam das Fahrzeug zum Stillstand. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde durch einen eingesetzten RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte die Fahrerin das Krankenhaus verlassen.

