POL-F: 210705 - 0800 Frankfurt-Dornbusch: Gemeinschädlicher Vandalismus

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagnachmittag drangen Unbekannte in das Gebäude einer Integrativen Schule im Dornbusch ein. Dort hinterließen sie ein Bild der Verwüstung.

Gegen 14:30 Uhr schrillte die Alarmanlage der Schule in der Platenstraße los. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Als diese an der Schule eintraf, stellte sie eine eingeschlagene Glastür an der Rückseite des Schulgebäudes fest. Die Absuche des gesamten Gebäudekomplexes nach den Eindringlingen verlief ergebnislos.

Allerdings bot sich den Beamten ein Bild der Verwüstung. Die Vandalen hatten die Scheibe des Hausnotrufs eingeschlagen und betätigt, Stühle durch die Flure geworfen, Frittierfett in der Küche ausgeschüttet, die Feuerlöscher in den Fluren entleert, Türen der Spinde herausgebrochen und neben der Glastür des Schulgebäudes noch eine Fensterscheibe der angrenzenden KiTa eingeschlagen.

Reinigungskräfte, die sich zur Tatzeit in der Kita aufhielten, konnten zwei etwa 17-18 Jahre alte Männer sehen, die daraufhin die Flucht in Richtung Platenstraße ergriffen. Einer von ihnen trug ein schwarzes, der andere ein weißes T-Shirt und dazu kurze Hosen. Die Ermittlungen dauern an.

