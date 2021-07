Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, dem 09.07.2021, gegen 08:00 Uhr befuhr die 30-jährige Fahrerin eines PKW die Bismarckstraße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung wollte sie nach rechts abbiegen. Zeitgleich befuhren ein 7- und ein 8-jähriges Kind mit ihren Rädern den linken Gehweg in Richtung der Einmündung. Laut Zeugen übersah die PKW-Fahrerin die Kinder, die die Hauptstraße geradeaus weiter befahren wollten. Der Pkw erfasste das 8-jährige Kind welches hierbei stürzte und sich glücklicherweise nur Prellungen zuzog. Das Fahrrad wurde unter dem PKW eingeklemmt.

