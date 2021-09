Polizei Paderborn

POL-PB: Neue Gesichter in der Kreispolizeibehörde Paderborn

Kreis Paderborn (ots)

(md) Innerhalb einer kleinen, coronakonformen Feier im Innenhof der Kreispolizeibehörde Paderborn haben Behördenleiter, Landrat Christoph Rüther und der Abteilungsleiter Polizei, Ulrich Ettler gestern gemeinsam mit den Direktionsleitungen 15 neue Kolleginnen und Kollegen offiziell willkommen geheißen.

"Paderborn ist eine junge, moderne und gut aufgestellte Behörde, die durch ein einheitliches Aufgabenverständnis sowie die direktionsübergreifende Zusammenarbeit hervorsticht", betonte Christoph Rüther in seiner Begrüßung. Zudem hob er die Wichtigkeit des Behördenschwerpunktes "Bekämpfung von Unfällen mit schwerwiegenden Folgen" hervor. Hierbei geht es um die Vermeidung von Unfällen außerhalb geschlossener Ortschaften und unter Beteiligung von Radfahrenden.

Ulrich Ettler wies in seiner Rede unter anderem auf die Wirkung von Polizei in der Öffentlichkeit und die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen hin: "Polizistinnen und Polizisten sind die Garanten der Inneren Sicherheit. Wir setzen uns tagtäglich für den Schutz der Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger und für unsere Verfassung ein. Daran darf es nie einen Zweifel geben."

Nach den Worten von Christoph Rüther und Ulrich Ettler folgte für fünf der Kolleginnen und Kollegen noch die feierliche Vereidigung. Auch die Direktionsleitungen stellten sich danach persönlich vor, bevor die Ausgabe einiger Unterlagen und Visitenkarten folgte. Im Anschluss wurden Interessierte durch die Räumlichkeiten der Behörde geführt.

12 der neuen Beamten werden künftig in der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz ihren Dienst tun und sind der Polizeiwache Südkreis zugeteilt. Zwei Beamte unterstützen die Direktion Kriminalität in Paderborn. Eine neue Kollegin ist als Diensthundeführerin beim Polizeisonderdienst mit Sitz in Paderborn-Schloß Neuhaus im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell