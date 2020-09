Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Busfahrer nach Unfallflucht gesucht

Kollision mit Rollerfahrerin

Kleve (ots)

Am Mittwoch (9. September 2020) gegen 16:30 Uhr war eine 17-Jährige aus Bedburg-Hau mit ihrem Motorroller auf der Triftstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwischen den Einmündungen Südstraße und Liesegangstraße ist sie an einem Kleinbus vorbeigefahren, der rechts am Fahrbahnrand hielt. Als sie auf der Höhe des Führerhauses des Fahrzeugs gewesen sei, sei der Bus ihren Angaben nach plötzlich angefahren und touchierte dabei ihren Roller an der rechten Seite. Durch den Zusammenstoß geriet die Rollerfahrerin auf die Gegenfahrbahn und hielt dann auf dem von ihr aus gesehenen linken Gehweg. Der Busfahrer sei dann aber weitergefahren. Durch die Kollision wurde die 17-Jährige leicht am Knöchel verletzt, der Roller beschädigt. Bei dem Kleinbus soll es sich um schwarzes Modell mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

