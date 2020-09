Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Louisendorf- Einbruch in Geschäftsräume/ Täter schlagen Loch in Wand

Bedburg-Hau- Louisendorf (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Donnerstag (10. September 2020) in den frühen Morgenstunden gegen 04.00 Uhr ein Loch in die Außenwand eines Geschäfts an der Hauptstraße. Der ehemals als Eingang mit einer doppelflügeligen Glastür genutzte Durchgang war mit einer Trockenbauwand verschlossen. Die Täter brachen zunächst die Glastür heraus und schlugen anschließend ein Loch in die Wand. Im Inneren öffneten sie ein Rolltor und eine seitliche Eingangstür bis sie durch den ausgelösten Alarm gestört wurden und in unbekannte Richtung flüchteten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Unbekannten mit einem LKW zum Tatort fuhren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zum Tatfahrzeug geben können. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

