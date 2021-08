Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: "Fund" einer Warnbarke

Mainz, Mühldreieck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen ca. 01:00 Uhr wurde eine Streife der Polizei Mainz-Lerchenberg an der Haltestelle "Mühldreieck" in Mainz-Hechtsheim auf eine männliche Person aufmerksam, welche eine Warnbarke tragend aus der Straßenbahn aus- und in einen Linienbus einstieg. Der 18-Jährige aus Zornheim wurde einer Kontrolle unterzogen. Zur Herkunft der Warnbarke teilte er mit, diese in der Mainzer Altstadt gefunden zu haben und ins Fundbüro Nieder-Olm bringen zu wollen. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,63 Promille AAK. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen Verdacht des Diebstahles gefertigt.

