Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim - Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Radfahrer

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 21:15 Uhr in der Canisiusstraße in Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Während der PKW Fahrer in Höhe der Hausnummer 15 sein Fahrzeug wendete, kollidierte er mit einem von hinten kommenden Radfahrer. Hierdurch stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Ohne anzuhalten fuhr der PKW Fahrer in Richtung Weser- bzw. Elbestraße weiter, wo er mehrere Fahrzeuge überholte und schließlich flüchtete.

Zeugen konnten Teile des Kennzeichens ablesen und der Polizei mitteilen. Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell