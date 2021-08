Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Von der Gaststätte in die Zelle

Edenkoben (ots)

Die Polizei Edenkoben wurde am 01.08.2021 kurz nach Mitternacht über eine aggressive Person informiert, welche sich im Außenbereich einer Gaststätte in Edenkoben aufhalten soll. Vor Ort konnte ein 23-Jähriger aus Speyer angetroffen werden. Dem Mann wurde aufgrund seiner Alkoholisierung durch den Wirt der Ausschank weiterer alkoholischer Getränke verwehrt. Dies nahm der 23-Jährige zum Anlass, wild herumzuschreien und sich ungebührlich zu verhalten. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Da sich der Trunkenbold auch durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen ließ wurde diesem die Ingewahrsamnahme erklärt. Er darf seinen Rausch nun in einer Zelle ausschlafen. Auf eine Rechnung für die polizeiliche Beherbergung wird er sich einstellen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell