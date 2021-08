Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hilfreicher Autofahrer unter Alkoholeinwirkung am Steuer in Wörth

Wörth (ots)

Am 31.07.2021 kam es um 19:47 Uhr in Wörth unter Anwohnern bulgarischer Herkunft zu einem Streit. Die verständigte Polizei Wörth vor Ort konnte mit mehreren Beamten die Auseinandersetzung beenden und entsprechende strafrechtliche Ermittlungen führen. Zur Einsatzstelle kam ein 21-jähriger Mann mit seinem Mercedes gefahren. Er habe nach eigenen Angaben einen 25-jährigen verletzten, beteiligten Mitbewohner ins Krankenhaus fahren wollen, welcher sich angeblich selbst bei einem Schlag auf einen Couchtisch verletzt haben soll. Leider war der Autofahrer augenscheinlich völlig betrunken, ein Alkotest konnte der Kraftfahrer nicht mehr durchführen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Die Autofahrt des hilfreichen Kraftfahrers unter starker Alkoholeiwirkung wurde vor Ort von mehreren Zeugen beobachtet. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen sicher in ein Krankenhaus zur Wundbehandlung verbracht.

