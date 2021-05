Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rheingönheim Einbruch in Recyclingfirma

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 22.05.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, den 23.05.2021, 17:45 Uhr, brachen Unbekannte in das Firmengebäude einer Recyclingfirma in der Erbachstraße 23 in Ludwigshafen ein. Dabei versuchte der oder die Täter zunächst die Kellerfenster aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde eines der Kellerfenster eingeschlagen und sich hierdurch Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten verschafft. Da im Inneren des Gebäudes sämtliche Türen verschlossen waren, musste der oder die Täter dieses ohne Beute wieder verlassen. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden, die zur Ergreifung des oder der Täter führen könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel.: 0621 9632122 in Verbindung zu setzen.

